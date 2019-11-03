فرق الإنقاذ تحرز تقدما بمواجهة الحرائق الكبيرة في كاليفورنيا









اسماء السيد - لوس انجليس: احرز رجال الاطفاء في كاليفورنيا السبت تقدما في احتواء حريق جديد في جنوب الولاية فيما يجاهدون لإخماد حريق أكبر في شمالها.

واندلع ما أطلق عليه اسم "ماريا فاير" الخميس في أجواء جفاف في مقاطعة فينتورا، على بعد 105 شمال غرب لوس انجليس، ما أدى إلى فرار آلاف الأشخاص وتعريض أكثر من 2500 مبنى للخطر.

وقال مسؤولو مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إنّ الحريق امتد إلى 9412 فدانا بحلول مساء السبت، لكن تم احتواؤه بنسبة 30 بالمئة.

وصرح المسؤولون أن هذا التقدم جاء على الرغم من الهبوط الإجباري لمروحيات مكافحة الحرائق بعد أن شوهدت طائرتان مسيّرتان على الأقل تحلقان في المنطقة، ما شكّل خطرا لإمكان حدوث اصطدام.

Advertisements

وفي مقاطعة سونوما حيث تكثر زراعة كروم العنب في شمال سان فرانسيسكو، حاصر رجال الإطفاء حريق "كينكايد فاير"، الأكبر في الولاية هذا الموسم وأتى على 77 ألف فدان حتى مساء السبت. وقال مسؤولون إنّ الحريق تم احتواؤه بنسبة 75 بالمئة.

ودفعت الحرائق حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ في كامل الولاية التي لم تشهد أمطارا منذ عدة أشهر.

وأعلنت شركة "باسيفيك غاز اند اليكتريك"، أكبر مورد للطاقة في الولاية، أنّها ستقطع التغذية عن خطوط توزيع الكهرباء لملايين الزبائن في شمال ووسط كاليفرونيا تجنبا لوقوع حوادث ماس كهربائي من شأنها إشعال حرائق جديدة. لكن قرارها الاحترازي اثار غضبا شعبيا.

وغالباً ما تتعرض كاليفورنيا لحرائق مدمرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.

