سارقة تقتل لاعبة منتخب جامايكا

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة تعرضت تارانيا كلارك (20 عاماً) لاعبة منتخب جامايكا للسيدات للطعن بسبب مقاومتها محاولة سرقة هاتفها المحمول، فيما أعلنت الشرطة القبض على متهمة دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وقالت الشرطة إن كابتن فريق ووترهاوس الإنجليزي توفيت بعد وصولها المشفى بقليل. وأصدر الاتحاد الجامايكي لكرة القدم بياناً عبر فيه عن مواساته لعائلة لاعبة الوسط الملقبة «بلوم بلوم» والتي وصفت ب«الهادئة والحنونة».

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