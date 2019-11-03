شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى هارب يكشف منح أردوغان الجنسية التركية لمذيعى الجماعة الإرهابية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الإرهابي ياسر العمدة، أحد عناصر الإخوان الهاربين فى تركيا، بحصوله على الجنسية التركية، هو ومجموعة من المذيعين فى القنوات التى تبث فى تركيا، وذلك بأمر من الحكومة التركية، التى سهلت لهم مهام الحصول عليها، بعد تقديم طلب لهم للحصول عليها.

وقال الإرهابى ياسر العمدة، فى فيديو له بثه عبر صفحته: "أنه يفتخر بحصوله على الجنسية التركية، وأنه أصبح تركيا، مؤكدا أنه أنه سيقوم غدا باستلام جواز السفر وكل الأمور الخاصة بالجنسية.

وأضاف الإرهابى الهارب ياسر العمدة :"الحصول على الجنسية التركى ليس رخيص، وتكلفتها بحوالى 250 ألف دولار، والحصول عليها ليس بالسهل، إضافة إلى أن إجراءاتها صعبة، ولكن حصلنا على الجنسية ببلاش وبدون أى أموال".

وتابع الإرهابى قائلا :"تقدمت أنا ومجموعة من الإعلاميين فى قنوات الجماعة، بطلب إلى الحكومة التركية، وحصلنا على الجنسية الاستثنائية، التى يتم فيها تجاوز أى شروط، وكان الحصول على الجنسية أمرا مصيريا لنا".