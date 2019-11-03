شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: مش عارف الذكاء الصناعى رايح فين..والاتصالات خلال سنوات هتكون خارج السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تطور وسائل الاتصالات، ينبئ بوجود ثورة رابعة هى ثورة الذكاء الاصطناعى بعد الثورة الثالثة وهى ثورة المعلومات، مضيفا :"كلنا متخوفين من ثورة الاتصالات ومش عارف رايحة فين".

وأضاف رئيس البرلمان:"اردتم أم لم تريدوا ستدخلون فى هذه الدائرة لانها من مستلزمات العصر"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية.

وقال عبد العال الاتصالات: "خلال 5 سنين هتكون خارج السيطرة"، لافتا إلى أن المواطن فى الماضى كان يجلس تحت الشجرة ومعه راديو الترانستور ويستمع لكل المحطات ولا أحد يستطيع ان يتحكم فيه، مضيفا :"الاتصالات هتبقى كده.. هل نحن استعدينا".

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ووافق المجلس من حيث المبدأ، على قانون الحكومة بإصدار لحماية البيانات الشخصية الذى يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.

ويُجرم قاتنون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية.