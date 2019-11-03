شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: مش عارف الذكاء الصناعى رايح فين..والاتصالات خلال سنوات هتكون خارج السيطرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تطور وسائل الاتصالات، ينبئ بوجود ثورة رابعة هى ثورة الذكاء الاصطناعى بعد الثورة الثالثة وهى ثورة المعلومات، مضيفا :"كلنا متخوفين من ثورة الاتصالات ومش عارف رايحة فين".
وقال عبد العال الاتصالات: "خلال 5 سنين هتكون خارج السيطرة"، لافتا إلى أن المواطن فى الماضى كان يجلس تحت الشجرة ومعه راديو الترانستور ويستمع لكل المحطات ولا أحد يستطيع ان يتحكم فيه، مضيفا :"الاتصالات هتبقى كده.. هل نحن استعدينا".
ووافق المجلس من حيث المبدأ، على قانون الحكومة بإصدار لحماية البيانات الشخصية الذى يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.
ويُجرم قاتنون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، بخلاف تجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال: مش عارف الذكاء الصناعى رايح فين..والاتصالات خلال سنوات هتكون خارج السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.