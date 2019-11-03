شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعين 5 آلاف من حزبه في جهاز الشرطة دون النظر إلى التدريب والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لسيطرة النظام الأردوغاني على الحكم كاملا في تركيا، عينت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، مؤخرًا، خمسة آلاف عنصرًا تلقوا تدريبًا لمدة 15 يومًا فقط، بجهاز الشرطة، لسد العجز في أعداد عناصر الأمن بعد عمليات الفصل والاعتقال التي زادت في أعقاب الانقلاب الفاشل.

صحيفة الزمان التركية ذكرت أن عملية الاختيار تمت بناءً على العضوية في حزب العدالة والتنمية أو وفقا لدرجة تأييد الحكومة بدلا من الأهلية والكفاءة.

وقالت إنه خلال الأيام الأخيرة تم تعيين 5 آلاف عنصرا جديدا منهم في جهاز الشرطة، دون النظر إلى المستوى التعليمي أو مستوى التدريب، ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالي للحراس الليليين في نهاية العام 30 ألفًا.

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تطبيق نظام الحارس الليلي يأتي كمحاولة من وزارة الداخلية التركية لتغطية العجز الذي حدث في جهاز الشرطة خاصة مع استمرار عمليات التصفية والاعتقال التي بدأت منذ فضائح الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر 2013، وزادت وتيرتها بعد انقلاب يوليو 2016.

وذكرت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية أصدر تعليماته لأفرعه في المدن بإعداد قائمة بالشباب العاطل عن العمل دون النظر إلى مؤهلاتهم التعليمية، من أجل تعيينهم في حراسة الشوارع والمدن ليلًا، يكون هؤلاء الشباب في المرحلة العمرية 23-28 عامًا ويمنحون تدريبًا لمدة 15 يومًا، يتدربون خلالها على إطلاق النار لمدة يوم، بالإضافة إلى القيام بأعمال جميع المعلومات، وأطلق عليهم اسم نسور الليل.