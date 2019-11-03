شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تتابع توصياتها بشأن موازنة الصحة.. وممثل الوزارة: لا أعلم شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، الحكومة لعدم تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، واتهمتها بالتقاعس عن تقديم الدعم اللازم لوزارتى الصحة والتعليم وفقا لتوصيات اللجنة.

وانتقدت اللجنة وزارتى المالية والتخطيط لعدم تنفيذ توصيات المجلس على الموازنة العامة ودعم وزارتى التعليم والصحة بالاعتمادات الإضافية التى أوصت بها لجنة الخطة والموازنة ومنها 8 مليارات جنيه لوزارة التربية والتعليم وللأبنية التعليمية.

وفى هذا الصدد تعهدت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المقررة لوزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال أسبوعين، كما طالب أعضاء اللجنة بتطبيق الحد الأدنى بالأجور فى بعض المناطق التابعة لوزارة التعليم ومنها محافظة الإسكندرية، حيث أكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة أرسلت منشورا بالتنفيذ لكل الوزارات وأن الأمر يخص وزارة التربية والتعليم، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم بالاجتماع بأن الوزارة نفذت القرار ولكن هناك تأخير بسبب الإجراءات الفنية ببعض المناطق.

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وقررت لجنة الخطة والموازنة إلغاء اجتماع مناقشة موازنة وزارة الصحة بعدما أعلن ممثل وزارة الصحة الذى حضر الاجتماع أنه لا يعلم شيء بشأن التوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن وزيرة الصحة فى وادٍ والحكومة والبرلمان ف وادٍ آخر، وأنه لابد من أن يكون التمثيل للوزارة على مستوى جيد احتراما لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم إرسال خطاب لرئيس البرلمان باستدعاء وزيرة الصحة.

وأضاف عمر أن التوصيات مهمة ويجب تنفيذها، وتتضمن دعم بقيمة مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ودعم 825 مليون جنيه لمشروع تجميع البلازما، و100 مليون جنيه للمجالس الطبية لإنشاء مستشفى بالقليوبية.