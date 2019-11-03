فحص 477 حالة ضمن قافلة طبية مجانية لأمراض العيون في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: قال عادل ضرغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه جرى تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ضمن مبادرة حياة كريمة. وأوضح أن القافلة المجانية شهدت توقيع الكشف الطبي على 477 حالة من محدودي الدخل في قرية كفر السيد والقرى والعزب المجاورة لها بمركز أشمون. Advertisements وأشار "ضرغام" إلى أن الحالات تنوعت بين "مياه بيضاء – قرنية – شبكية – نظارات طبية". وأضاف أنه جرى تحديد الحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية في محافظة المنوفية. من جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتنظيم هذه القوافل الطبية ما يعظم دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ويعزز مفهوم المشاركة المجتمعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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