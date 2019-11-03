زعيم حزب بريسكت البريطاني يعلن عدم ترشحه في الانتخابات العامة

أعلن زعيم حزب بريكست البريطاني نايجل فاراج، اليوم الأحد، أنه لن يرشح نفسه كنائب في مجلس العموم في الانتخابات العامة المقبلة، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن فاراج أرجح عدم إقدامه على الترشح لمرة ثامنة، إلى أنه رأى أنه سيخدم قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو أفضل من خلال السفر في أنحاء

المملكة المتحدة لدعم 600 مرشح آخر من مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي.وأشارت إلى أنه سبق وأن ترشح فاراج، وهو زعيم سابق لحزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) سبع مرات لمجلس العموم كان آخرها في عام 2015، دون أن ينجح في أي منها.ويأتي إعلان فاراج عدم ترشحه بعد يومين من إصداره إنذارًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، يطالبه فيه بالتخلي عن اتفاق (بريكست) الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، وإلا فسيكون عليه مواجهة منافسة من مرشحي حزب (بريكست) على كافة المقاعد في أنحاء بريطانيا خلال انتخابات الشهر المقبل.. مناشدا المناهضين للاتحاد الأوروبي رفض اتفاق جونسون.يذكر أن فاراج الذي لعب دورا أساسيا في حملة المطالبة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى الاستفتاء عام 2016، أسس حزب (بريكست) في فبراير الماضي وقاده إلى الفوز بمعظم مقاعد بريطانيا في البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي.