البحرين تدين هجومًا إرهابيًا استهدف موقعًا عسكريًا في مالي

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في (إنديليمان) بشمال مالي، ما أسفر عن مقتل العشرات من العسكرين وإصابة آخرين.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أورته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم
مشددة على موقف المملكة الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.
وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.
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