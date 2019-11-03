محمد بن راشد يرفع علم الإمارات بساحة برج خليفة بمناسبة يوم العلم

رفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ساحة "برج خليفة" وسط جمع كبير من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات، إيذاناً ببدء الاحتفالات بيوم العَلَم؛ المناسبة الوطنية السنوية التى تعم مظاهرها الاحتفالية كافة انحاء الدولة وبمشاركة كل مكونات المجتمع على امتداد

الإمارات السبع، وفقا لما نشر على موقع "البيان" الإماراتى.



وقال بن راشد بهذه المناسبة، "عَلَم الإمارات رمز وقيمة... يرفعه أبناء الوطن عالياً بما يحققونه من إنجازات وما يصلون إليه من نجاحات تزيده رفعةً وشموخاً... وبعد أن رأينا عَلَم دولتنا يرفرف فى مناطق عديدة من العالم حاملاً معه بشائر الخير والأمل فى غدٍ أفضل... تابعناه،

والعالم معنا، يرقى إلى عنان السماء وصولاً إلى الفضاء تحقيقاً لطموح زايد، وتأكيداً على قدرة أبناء الإمارات على المشاركة بكل جدارة واقتدار فى صنع مستقبل العالم".وأضاف، "عَلَمُنا أمانة نسهر على صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها، وهو شرف يذود عنه أبناء الوطن الأوفياء بأرواحهم ويفدونه بدمائهم.. ليبقى عَلَمُنا دائماً عنواناً لوحدتنا وعزتنا وكرامتنا بين الشعوب... وحافزاً لنا لمزيد من التقدم والتطور والنماء لوطننا الذى نلتف جميعاً تحت رايته.. نحفظ عليه مكانته.. ونكرّس له كل مقومات النماء.. ونضمن لشعبه كافة أسباب الرفعة والازدهار والرخاء".