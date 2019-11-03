دخلت تعزيزات لقوات الاحتلال التركى، اليوم الأحد، إلى الأراضى السورية من محور ريف رأس العين، وأقامت تحصينات فى مناطق سيطرت عليها، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا". كما أفاد وكالة "سانا" بأن تعزيزات للجيش السورى دخلت بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالى الشرقى فى حين توجهت وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية. السورى دخلت بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالى الشرقى فى حين توجهت وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية. Advertisements وقالت الوكالة إن وحدات الجيش السورى المتقدمة من محور الرقة التقت مع وحدات الجيش المتقدمة من محور الحسكة لمواجهة العدوان التركى. المتقدمة من محور الرقة التقت مع وحدات الجيش المتقدمة من محور الحسكة لمواجهة العدوان التركى. فى المقابل أعادت وحدات من الجيش السورى انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمال شرقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات لقوات الاحتلال التركى تدخل سوريا من محور ريف رأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.