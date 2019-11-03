أمير الكويت ورئيسة سنغافورة يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مع حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت بقصر بيان، لرئيسة سنغافورة والوفد الرسمى المرافق لها خلال زيارتها الرسمية للبلاد " حسبما نقلت صحيفة "القبس"

الكويتية.

وتناولت المباحثات الرسمية بين الجانبين، وفقًا لما صرح به وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون.