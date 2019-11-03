مصر تشارك في اجتماع ثلاثي حول "سد النهضة" بواشنطن

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سيعقد بواشنطن، يوم الأربعاء، المقبل بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة.

وأفاد بيان أصدرته الخارجية المصرية بأن الوزير شكري، الذي توجه اليوم إلى واشنطن، سيقوم أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأميركية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.