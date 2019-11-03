الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 500 دونم من أراض شرق القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على نحو 500 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية بلدة حزما إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني إخطاراً يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.

وبلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات، وتعتبر الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.

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وأضاف أبو حلو أن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو من أجل التمدد الاستيطاني.

وصعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

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