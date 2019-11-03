جونسون: اتفاقي هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فشله في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع الماضي مثلما وعد لهو "أمر مؤسف بشدة"، لكنه شدد على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد لإخراج بريطانيا من التكتل.
وقال جونسون خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز في مستهل حملته للانتخابات المقررة الشهر المقبل "السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي حالياً، والسبيل الوحيد لإنجاز البريكست، هو المضي قدماً في الاتفاق الذي توصلنا إليه".
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