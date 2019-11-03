كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا على العلاقات بين إسرائيل وتركيا.. افتتاح معرض منازل إسطنبول في تل أبيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح معرض للبيوت النموذجية التي تضم منازل إسطنبول التاريخية في المركز الثقافي التركي في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، اليوم الأحد.

يعرض المعرض الذي يحمل عنوان "ذكريات طفولتي" أعمال الفنان اليهودي جوزيف سيبي.

ولد سيبي عام 1943 في إسطنبول، وهو أخصائي طبي في جراحة المسالك البولية، في اسطنبول حتى انتقل إلى إسرائيل في عام 1969.

في خطابه الرئيسي خلال المعرض، قال سيبي إن أعماله تعكس ذكريات طفولته في اسطنبول.

من بين ما يقرب من 90 منزلًا نموذجيًا في المعرض كانت منازل إسطنبول التاريخية، بما في ذلك المنزل الذي ولد فيه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا، في سالونيك ومقدسات الديانات المختلفة.

وقال سيبي إنه يعمل في هذه المنازل النموذجية منذ ما يقرب من 35 عامًا، وقد استغرق كل منزل نموذجي له ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل.

"وأضاف سيبي: "هذه المنازل مملوكة لإسطنبول، وليس هنا، لأنه حتى لو حاولت أن أقول كل شيء بالتفصيل، فلن يكفي أن أشرح اسطنبول للناس هنا."

وقال تولغا بوداك القائم بالأعمال التركي في تل أبيب، إن الهدف الرئيسي للمعرض هو التأكيد على العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وصرح بوداك أن الإسرائيليين مهتمون بتركيا وأن هذا المعرض يهدف إلى زيادة اهتمامهم.

العلاقات الإسرائيلية التركية:

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هي العلاقات بين دولة إسرائيل وجمهورية تركيا والتي تأسست في مارس 1949 عندما أصبحت جمهورية تركيا ثاني أكبر بلد ذات أغلبية مسلمة (بعد إيران عام 1948)، تعترف بدولة إسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت دولة إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا.

وحققت حكومة البلدين تعاونًا مهمًا في المجالات العسكرية، الدبلوماسية، الاستراتيجية، كما يتفق البلدان حول الكثير من الاهتمامات المشتركة والقضايا التي تخص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يعاني الحوار الدبلوماسي بين البلدين بعض من التوترات، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الهجوم على غزة 2009.

وصرح السفير الإسرائيلي "گابي ليڤي" بأن العلاقات بين البلدين سوف تعود إلى مسارها الطبيعي في أقصر وقت.

في 1958، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون ورئيس الوزراء التركي عدنان مندريس اتفاقية تعاون ضد التطرف ونفوذ الاتحاد السوڤيتي في الشرق الأوسط. ترتبط جمهورية تركيا ودولة إسرائيل بعلاقات اقتصادية وعسكرية متميزة.

وفي 1986 عينت الحكومة التركية سفيرًا كقائم بالأعمال في تل أبيب.

وفي 1991، تبادلت الحكومتان السفراء. وفي فبراير وأغسطس 1996، وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري. وقد وقع رئيس الأركان التركي الجنرال چڤيق بير Çevik Bir على تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة بين جيشي البلدين، منها تدريب عروس البحر المعتمد عليها، وهي تدريبات بحرية بدأت في يناير 1998، والعملية أورتشارد للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يوجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في القوات المسلحة التركية.

وتشتري جمهورية تركيا من إسرائيل العديد من الأسلحة وكذلك تقوم دولة إسرائيل بتحديث الجيش التركي من دبابات وطائرات حربية.

ومنذ 1 يناير 2000، أصبحت اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية التركية سارية.