كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج: المتظاهرون خربوا أحد المطاعم بعد ترديد هتافات سلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونغ كونغ لمراكز التسوق في اشتباكات مع الشرطة يوم الأحد ،

مع إصابات عديدة دامية بعد يوم من أن تصبح أجزاء من المدينة التي تحكمها الصين ساحة معركة بعد خمسة أشهر من الاضطرابات.

تحولت سلسلة بشرية في مول سيتي بلازا الفاخر بجزيرة هونج كونج، في تايكو شينغ، إلى اشتباك دموي وجهاً لوجه مع الشرطة، حيث صعدت ونزلت السلالم المتحركة حيث كانت العائلات التي لديها أطفال صغار تتسوق عبر النافذة قبل دقائق.

وقالت الشرطة في هونج كونج، إن المتظاهرين خربوا أحد المطاعم بعد أن رددوا هتافات سلمية للشعارات.

أُصيب عدة أشخاص بجروح وتعرض رجل يرتدي قميص أبيض للضرب بالعصي على أيدي المحتجين. ورقد رجل آخر في بركة من الدماء على الرصيف، حسبما أوردت "رويترز".

وقالت شبكة إذاعة وتلفزيون هونج كونج، إن مستشار المنطقة أندرو تشيو كان من بين المصابين وأن جزءًا من أذنه قد تعرض للعض. لم يكن من الممكن على الفور التحقق من التقرير.

وكما أوردت "رويترز"، كان هناك سكين مطبخ على الأرض خارج المركز التجاري.

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كانت هناك مشاجرات ومواجهات وتخريب في مراكز التسوق في مدن الأقاليم الجديدة في تاي بو وتوين مون وشا تين، حيث أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل بينما ألقى المتظاهرون الإساءات.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن الحادث وقع بعد أن جادل المهاجم مع أسرة بشأن القضايا السياسية.

وفقا للصحيفة، فقد تم قطع أذن مجلس المقاطعة أندرو تشيو كا يين جزئيا خلال المشاجرة. ونقلت "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، عن زميل المستشار قوله، إنه أُرسل إلى مستشفى باميلا يود نيثرسول الشرقي في تشاي وان.

ووقع الحادث في مركز سيتي بلازا التجاري في منطقة تاي كو في هونج كونج، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقالت "جولي"، 24 عامًا، وهي ترفع للشرطة إصبعها الأوسط: "هؤلاء الشرطة ليسوا كما كانوا. يأتون إلى هنا ويدفعون بنا. فإن هذا ليس صوابًا".

تم نقل بعض البالغين والمراهقين بعيداً لاستجوابهم في شا تين.

اشتبك المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، والتي عادت بريطانيا إلى الحكم الصيني في العام 1997، مع الشرطة عبر الجزيرة الرئيسية في الإقليم يوم السبت، ناقمة من قادة الحزب الشيوعي في بكين وتنظر إلى تدخل الصين في حريات هونج كونج، وهو ما تنفيه الصين.