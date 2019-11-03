كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جنديين وإصابة 6 في انفجار جديد وسط مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى مالا يقل عن جنديين من القوات المسلحة المالية مصرعهم بينما أُصيب ستة آخرون بجراح نتيجة انفجار وقع فى وسط مالى، وفقًا لما ذكرته القوات المسلحة للبلاد، اليوم الاحد.

وأسفر "هجوم إرهابي" واسع النطاق على موقع عسكري في مالي يوم الجمعة عن مقتل 53 جنديًا ومدني واحد مع جماعة داعش الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

في اليوم التالي، قال قصر الإليزيه، في بيان، إن جنديًا فرنسيًا قُتل في ذلك اليوم في الصباح في مالي عندما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من عربته المدرعة.

وأعلن تنظيم "داعش" السبت مسؤوليته عن هجوم استهدف الجمعة الجيش المالي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر ما أسفر عن مقتل 49 جندياً، وفق حصيلة أعلنها الجيش.

وقال التنظيم، في بيان نُشر عبر قنواته على تطبيق "تليجرام": "هاجم جنود الخلافة قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي" في قرية إنديليمان في منطقة ميناكا في شمال شرق البلاد الجمعة، متحدثا عن "اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة".

حصيلة أولية

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وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فيس بوك "ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 35 قتيلا".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين جهاديين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر على الحدود الجنوبية مع بوركينا فاسو.

وكان وزير في الحكومة المالية أعلن في تغريدة عبر تويتر أن عدد الضحايا بلغ 53 قتيلا.

ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة. وأضافت "تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".