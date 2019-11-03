كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالب بتشديد العقاب على الزنا.. جلد إندونيسي بعد كشف علاقته مع امرأة متزوجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن رجل دين إندونيسي بارز، وهو عضو في هيئة أسهمت في تشديد العقاب على الزنا، لعقوبة، تعرض للجلد علنا بعد الكشف عن علاقاته الغرامية مع امرأة متزوجة.

وبحسب بي بي سي، تعرض مخلص بن محمد (46 عاما)، وهو من أعضاء مجلس علماء إقليم آتشيه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري لـ29 جلدة بعد ضبطه مع صديقته المتزوجة، في سبتمبر الماضي، داخل سيارة متوقفة قرب شاطئ سياحي.

وقد أفادت شبكة بي بي سي، بأن المرأة عشيقته تعرضت لعقوبة الضرب بعصا 23 مرة.

Advertisements

وأكد حسيني وهاب، نائب عمدة منطقة آتشيه، التي يقطن فيها مخلص، للشبكة البريطانية أن السلطات المحلية قررت طرد رجل الدين هذا من مجلس العلماء الذي يضطلع بتقديم الاستشارة إلى الحكومة والهيئة التشريعية المحليتين بشأن صياغة وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن منطقة آتشيه تعد الإقليم الإندونيسي الوحيد الذي تطبق فيه قواعد الشريعة، ويعد مخلص أول زعيم ديني يطبق عليه حد الزنا علنا في الإقليم منذ فرض الشريعة رسميا فيه عام 2005.