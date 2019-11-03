كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع أُُذن مستشار مقاطعة في هونج كونج وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بسكين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب أربعة أشخاص على الأقل في هجوم بسكين في هونج كونج، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ووفقًا لمصدر على "تويتر"، فإن مستشار المقاطعة هو من بين المصابين.

وقال المصدر: "إن بلطجية مؤيدين لبكين استخدموا سكين للهجوم على الناس، في مركز سيتي بلازا بتاكو".

وأضاف المصدر: "أن ثلاثة أشخاص على الأقل أُصيبوا بجروح خطيرة وقُطعت أُذن آخر".

وأوضح المصدر، على "تويتر": "مستشار المقاطعة الذي فقد أُذنه ليس من بين مصابي هجوم السكين ولكن كان إثر هجوم بعضة أحدهم".

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن الحادث وقع بعد أن جادل المهاجم مع أسرة بشأن القضايا السياسية.

وفقا للصحيفة، فقد تم قطع أذن مجلس المقاطعة أندرو تشيو كا يين جزئيا خلال المشاجرة. ونقلت "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، عن زميل المستشار قوله، إنه أُرسل إلى مستشفى باميلا يود نيثرسول الشرقي في تشاي وان.

ووقع الحادث في مركز سيتي بلازا التجاري في منطقة تاي كو في هونج كونج، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية.

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ووقعت اشتباكات بين الشرطة في هونج كونج والمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين احتشدوا إلى مراكز التسوق، اليوم الأحد، أي بعد أن أصبحت أجزاء من المدينة التي تحكمها الصين ساحة معركة، حيث ردت الشرطة على القنابل الحارقة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

كانت هناك مشاجرات ومواجهات وتخريب في مراكز التسوق في مدن الأقاليم الجديدة في تاي بو وتوين مون وشا تين، حيث أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل بينما ألقى المتظاهرون الإساءات.

تحولت سلسلة بشرية في مول سيتي بلازا الفاخر بجزيرة هونج كونج في تايكو شينغ إلى صراع وجهاً لوجه مع الشرطة، مما أدى إلى توقف التزلج على حلبة التزلج على الجليد.

وقالت "جولي"، 24 عامًا، وهي ترفع للشرطة إصبعها الأوسط: "هؤلاء الشرطة ليسوا كما كانوا. يأتون إلى هنا ويدفعون بنا. فإن هذا ليس صوابًا".

تم نقل بعض البالغين والمراهقين بعيداً لاستجوابهم في شا تين.

اشتبك المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، والتي عادت بريطانيا إلى الحكم الصيني في العام 1997، مع الشرطة عبر الجزيرة الرئيسية في الإقليم يوم السبت، ناقمة من قادة الحزب الشيوعي في بكين وتنظر إلى تدخل الصين في حريات هونج كونج، وهو ما تنفيه الصين.

لقد حطموا شركات هونج كونج التي يُنظر إليها على أنها مؤيدة للصين، وفي يوليو، قاموا بتخريب مكتب الاتصال الصيني، الرمز الرئيسي للسيادة الصينية، بالكتابة على الجدران.

وقد قال مكتب زعيمة هونج كونج "كاري لام"، اليوم الاحد، إنها ستناقش كيفية تسهيل الأمر بالنسبة للناس في المدينة التي يحكمها الصين والذين هزتهم الاحتجاجات العنيفة المناهضة للصين بين عشية وضحاها للعيش والعمل في البر الرئيسي.