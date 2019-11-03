كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مراكز التسوق في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت اشتباكات بين الشرطة في هونج كونج والمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين احتشدوا إلى مراكز التسوق، اليوم الأحد، أي بعد أن أصبحت أجزاء من المدينة التي تحكمها الصين ساحة معركة، حيث ردت الشرطة على القنابل الحارقة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

كانت هناك مشاجرات ومواجهات وتخريب في مراكز التسوق في مدن الأقاليم الجديدة في تاي بو وتوين مون وشا تين، حيث أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل بينما ألقى المتظاهرون الإساءات.

تحولت سلسلة بشرية في مول سيتي بلازا الفاخر بجزيرة هونج كونج في تايكو شينغ إلى صراع وجهاً لوجه مع الشرطة، مما أدى إلى توقف التزلج على حلبة التزلج على الجليد.

وقالت "جولي"، 24 عامًا، وهي ترفع للشرطة إصبعها الأوسط: "هؤلاء الشرطة ليسوا كما كانوا. يأتون إلى هنا ويدفعون بنا. فإن هذا ليس صوابًا".

تم نقل بعض البالغين والمراهقين بعيداً لاستجوابهم في شا تين.

اشتبك المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، والتي عادت بريطانيا إلى الحكم الصيني في العام 1997، مع الشرطة عبر الجزيرة الرئيسية في الإقليم يوم السبت، ناقمة من قادة الحزب الشيوعي في بكين وتنظر إلى تدخل الصين في حريات هونج كونج، وهو ما تنفيه الصين.

لقد حطموا شركات هونج كونج التي يُنظر إليها على أنها مؤيدة للصين، وفي يوليو، قاموا بتخريب مكتب الاتصال الصيني، الرمز الرئيسي للسيادة الصينية، بالكتابة على الجدران.

Advertisements

وقد قال مكتب زعيمة هونج كونج "كاري لام"، اليوم الاحد، إنها ستناقش كيفية تسهيل الأمر بالنسبة للناس في المدينة التي يحكمها الصين والذين هزتهم الاحتجاجات العنيفة المناهضة للصين بين عشية وضحاها للعيش والعمل في البر الرئيسي.

وسوف تصل "لام"، التي يحتقرها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، إلى بكين يوم الثلاثاء لحضور اجتماع في اليوم التالي لـ "المجموعة الرائدة" لتطوير منطقة خليج أكبر في جنوب الصين.

وقد اجتمعت المجموعة بالفعل مرتين، "لدعم عدد من التدابير لتسهيل سكان هونغ كونغ على التنمية والعمل والإقامة في مدن البر الرئيسي في منطقة الخليج الأكبر، فضلًا عن تعزيز التدفق المريح للأشخاص والبضائع"، بحسب مكتبها..

كانت الفكرة هي جذب "المواهب الراقية" من هونغ كونغ من خلال الإعفاءات الضريبية وتشجيع "الابتكار وريادة الأعمال" من الشباب في هونغ كونغ وماكاو.

وقامت لام بترويج منطقة الخليج الأكبر كوسيلة لتوفير فرص عمل للناس في هونغ كونغ وتخفيف التوتر الاجتماعي.

وتتكون المدن الكبرى في منطقة الخليج الكبير من تسع مدن من البر الرئيسي، بما في ذلك قوانغتشو وتشوهاى وشنتشن، والمنطقتان الإداريتان الخاصتان لهونج كونج وماكاو، الجيب السابق الذي كان يديره البرتغاليون والذي عاد إلى الصين في عام 1999.

وينتقل بالفعل عدد متزايد من سكان هونغ كونغ خارج المركز المالي المكتظ بالسكان - واحدة من أغلى مدن العالم - إلى البر الرئيسي.