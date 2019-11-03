كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية التركي: الصومال يحتاج مساعدة أنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، اليوم الأحد، إن الصومال يحتاج إلى مساعدة تركيا لضمان الاستقرار السياسي وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطنية وخلق بيئة تسمح بالتنمية الاقتصادية.

جاءت تصريحات مولود جاويش أوغلو في اجتماع فريق الاتصال المعني بالصومال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في الدوحة.

وصرح جاويش أوغلو: "من واجب الأمة في المقام الأول تخفيف معاناة الصومال"، مضيفًا أنه يجب بناء توافق في الآراء لضمان السلام في الصومال مع ترك الخلافات جانبا.

وأضاف أن التعاون ضروري لرفع مكانة الصومال في العالم.

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وتابع: "يحتاج الصومال إلى مساعدتنا لضمان الاستقرار السياسي، وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطنية وخلق بيئة تسمح بالتنمية الاقتصادية".

واستطرد أن تركيا شاركت في جميع المبادرات الدولية في الصومال لدعم البلاد.

وقال: "إننا نقدم دور تسهيل ووساطة في المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال"، مضيفًا أن الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2020 ستشكل نقطة تحول لمستقبل الصومال.