كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني: كثيرون يعرقلون خارطة الطريق التي وضعناها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الكثير يعرقل خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني، اليوم الأحد، في كلمة له أمام أنصاره من المتظاهرين: "رسمنا خارطة طريق تتضمن الفساد والاقتصاد والدولة المدنية".

وأضاف عون: "أرى شعب لبنان بأكمله من خلال مسيرات مؤيديه".

وقد انطلقت، اليوم الأحد، تظاهرة داعمة للرئيس اللبناني، عون، باتجاه القصر الرئاسي، في أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، والمطالبة بإسقاط النظام.

وذكر عون أن "الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة لأنه متغلغل في الدولة اللبنانية".

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وتجمع مؤيدو الرئيس عون من أنصار التيار الوطني الحر والأحزاب الحليفة عند طريق القصر الرئاسي في مسيرة أطلقوا عليها اسم "أهل الوفا".

وقبل خطاب عون المجز لانصاره، ألقى رئيس التيار الوطني الحر صهر عون، الوزير جبران باسيل، كلمة للمشاركين في مسيرة التأييد قال فيها إن شعار "كلن يعني كلن" في ساحات لبنان "ينبغي أن يكون للمساءلة وليس للظلم"، داعيا لعدم اتهام الجميع بالفساد.

وأشار إلى أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم.

واعتبر باسيل أن بعض مطالب المتظاهرين "تعجيزية و"مدمرة للاقتصاد"، وقال إنه "لا ينبغي أن تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم".