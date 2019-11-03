كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: الانتخابات التشريعية قد تكون في فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين في فبراير إذا لم تكن هناك عقبات أمام ذلك، حسبما أعلن هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية.

وقال كحيل لراديو فلسطين المملوك للدولة إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا بإجراء انتخابات تشريعية في فبراير، تليها انتخابات رئاسية.

ويوم الأحد، سيتوجه وفد اللجنة إلى قطاع غزة لإبلاغ حماس وجميع الفصائل بقرار الرئيس المضي قدمًا في الدعوة إلى الانتخابات. سيعود الوفد بعد ذلك إلى رام الله لإبلاغ عباس بنتائج الاجتماع.

وشككت كل من فتح وحماس في نجاح الانتخابات في غزة والقدس.

وأعلن جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قبل بضعة أيام أن العقبة الرئيسية أمام إصدار المرسوم ترتبط بنتائج الجهود الدولية مع إسرائيل فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس.

والعقبة الثانية هي أن حماس لم تعلن عن موافقتها على عدد من القضايا، بما في ذلك الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات.

وتحاول لجنة الانتخابات التغلب على الخلافات حول المصالحة وانتخابات المجلس الوطني من خلال اجتماعات مكثفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتريد فتح أن تضمن الانتخابات نهاية الانقسام الداخلي، لكن حماس تريد أن تتم الانتخابات من خلال الإجماع وأحد نتائج المصالحة، بدلًا من أن تؤدي إلى ذلك.

وقبل أيام قليلة، طالبت حماس بضمانات حول "نزاهة الانتخابات" واحترام نتائجها.

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وأعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإرادة السياسية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية قادرة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال مجدلاني إن الانتخابات يمكن أن تساعد في التغلب على المأزق الحالي وحالة الانقسام التي ساهمت في تدمير المؤسسات الوطنية.

ووصف الاستطلاعات بأنها "بصيص أمل جديد للأجيال لممارسة حقها الدستوري والقانوني والوطني".

ولم تتلق السلطة الفلسطينية موافقة من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس، مما دفعها إلى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وللضغط على تل أبيب للموافقة على الانتخابات في المدينة.

وتبذل الأمم المتحدة أيضًا جهودًا مع إسرائيل في نفس الاتجاه، حيث من المتوقع أن يصل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إلى غزة في غضون أيام لمناقشة الانتخابات.

وأشار رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل، عزيز الدويك، إلى أن حماس ستصر على موقفها من الانتخابات.

وقال في بيان نشره موقع حماس على الإنترنت إن الحركة توافق على إجراء انتخابات لتجديد الشرعية ضد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

ورفض دويك الاتهامات بأن الحركة لم توافق على الانتخابات، مؤكدًا أن نريد إجراء الانتخابات، ليس كما يدعي البعض أننا أظهرنا استعدادًا ولكن ليس موافقة ".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني له الحق في تحديد خياراته والتمسك بحقوقه كاملة.

