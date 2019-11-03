كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: تقدم في المحادثات التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الولايات المتحدة والصين أنهما أحرزتا تقدما في المحادثات الرامية إلى نزع فتيل حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهرا أضرت بالاقتصاد العالمي، وقال مسؤولون أمريكيون إنه يمكن توقيع اتفاق هذا الشهر.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن أكبر اقتصادين في العالم قد توصلا إلى "توافق في الآراء بشأن المبادئ" خلال مكالمة هاتفية "جادة وبناءة" بين المفاوضين التجاريين الرئيسيين.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في توقيع اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في موقع أمريكي، ربما في ولاية أيوا الزراعية، والتي ستكون ولاية قتال رئيسية في انتخابات عام 2020 الرئاسية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "تريد الصين عقد الصفقة كثيرًا"، "لا أحب التحدث عن الصفقات حتى تحدث، لكننا نحرز الكثير من التقدم."

كما يتنافس المفاوضون الأمريكيون والصينيون على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق "المرحلة الأولى" لترامب وشي لتوقيعه هذا الشهر، وهي عملية خيم عليها الجدال حول مطالب الولايات المتحدة بجدول زمني للمشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية.

و يعتبر الموعد الحاسم هو 15 كانون الأول (ديسمبر)، عندما يتم تحديد الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألعاب والالكترونيات، وتهتم كل من الولايات المتحدة والصين بالتوصل إلى اتفاق وتجنب تلك التعريفات.

كما صرح المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كودلو للصحفيين بأن المفاوضين الأمريكيين والصينيين حققوا "تقدمًا هائلًا" نحو الانتهاء من اتفاقية المرحلة الأولى، على الرغم من أن الصفقة لم تكتمل بعد بنسبة 100٪.

وقال الممثل الأمريكي لرويترز في بيان إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين تقدموا في مجموعة من القضايا خلال مكالمتهم مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، وكانوا يعملون على حل القضايا العالقة.

كما أنه من المقرر أن تستمر المحادثات على مستوى نائب.

وقال كودلو للصحفيين "الصفقة لم تكتمل، لكننا حققنا تقدمًا هائلًا"، "لقد تجاوزنا المكان الذي كنا فيه في الربيع الماضي، لذلك سألعب هذا من الجانب المتفائل".

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وقال مسؤولون أمريكيون إن الجانبين كانا على وشك التوصل إلى اتفاق في مايو، لكن المحادثات تعثرت عندما تراجعت الصين عن التزامات لتغيير قوانينها لحل شكاوى الولايات المتحدة الأساسية بشأن سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري وغيرها من الممارسات.

"هناك حاجة إلى ثلاث مراحل"

في الوقت الحالي، قال كودلو إن التعريفات المقررة في 15 ديسمبر ستبقى مطروحة. وقال إن قرار إلغاءها سوف يتخذها ترامب.

وأضاف أن واشنطن لا تزال تأمل في توقيع الاتفاق هذا الشهر، على الرغم من انسحاب تشيلي كمضيف لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث كان من المتوقع أن يوقع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الاتفاق.

وقال "نحن نبحث عن مكان"، "نحن نحب أن يكون التوقيت مماثلًا، ولكن سيتم تحديده جميعًا."

كما صرح بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، لشبكة "Fox Business Network" بأن ثلاث مراحل من الاتفاقية التجارية ستكون مطلوبة لمعالجة جميع "الخطايا المميتة الهيكلية" في الصين.

وقال إن "لايتزر" تصر على آلية إنفاذ تسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية دون خوف من الانتقام إذا انتهكت الصين الصفقة.

وقال كادلو إن الاتفاقات المتعلقة بالزراعة والخدمات المالية والعملات قد اكتملت تقريبًا، وكان هناك "تقدم ممتاز" في قضايا سرقة الملكية الفكرية، على الرغم من استمرار بعض الأعمال الإضافية في هذا الموضوع.

وقال إن القضية الشائكة المتمثلة في نقل التكنولوجيا إلى الصين من المحتمل أن تُرجع إلى المرحلة الثانية.

وقال كودلو، مستشهدًا بشركات التأمين وشركات الأمن، إن الاتفاقية غطت المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية، وغيرها من الخطوات لفتح أسواقها أمام السلع الزراعية، بينما في الخدمات المالية، "ستمنح الاتفاقية ملكية بنسبة 100 في المائة للشركات الأمريكية في الصين". والاستثمار والبنوك التجارية.

كما أظهر موقع إلكتروني للوزارة الصينية أن الصين تخطط للسماح للشركات ذات التمويل الأجنبي بجمع الأموال عن طريق إصدار الأسهم والسندات في الصين والخارج، والسماح لها بإعادة الأرباح بحرية إلى الوطن، كجزء من تحركاتها لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

