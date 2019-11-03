كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشؤون الدينية السوداني: لا وجود للدواعش في البلاد.. بل متطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، وجود كيان داعش في السودان، لكنه أشار إلى وجود العديد من المتطرفين الذين ولدهم النظام السابق.

وقال خلال مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع الشرق الأوسط، ويُعرف العالم بأسره، إن داعش هي منظمة دولية، وهناك مجموعات في عدد من البلدان، ولكن في السودان ليس لدينا منظمة مؤيدة لداعش ويمكننا القول أن هناك أفراد. مضيفًا: "ليس لدي رقم محدد لهم".

وأضاف: "لسنا على علم بوجود داعش في الوقت الحالي، ولكن هناك بعض الخطب الدينية التي ينشأ فيها التطرف"، مشددًا على أن بلاده ستواجه كل المحاولات لتقويض حريات المكونات السودانية.

وأكد أن وزارته ستعمل على محاربة التطرف والأفكار التكفيرية ومكافحة الإرهاب وتجديد المناهج الدراسية لإنتاج طلاب عاقلين يستفيدون من مجتمعهم.

وقال: "لقد هُزم مشروع الحركة الإسلامية السودانية في الحياة السياسية والمجتمعية بفضل الثورة المجيدة"، مشيرًا إلى أن عددًا من كوادر الحركة الإسلامية يحاولون الآن استغلال المساجد للترويج لأفكارهم.

وأعلن في تصريحاته: "سنحاصر هذه المساجد بخطاب جاد يدعو إلى الاعتدال ومكافحة التطرف".

وشدد الوزير على أن إحدى مهام وزارته والحكومة الانتقالية تتمثل في تعزيز دور الشباب و"توظيف الروح الإبداعية فيهم، وتمكينهم من بناء المشروع الوطني".

وأضاف: "سنعمل على تمكين المرأة في المجتمع وزيادة حقوقها الدينية إلى أقصى حد، وسنعمل على تعزيز دورها في بناء السلام الاجتماعي".

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وقال الوزير إنه أرسل دعوات إلى اليهود السودانيين، الذين أجبروا على مغادرة بلدهم، من أجل العودة إلى السودان والمشاركة في إعادة بنائه. فكان هناك في حقبة معينة من عام 1880 إلى 1969، كان هناك كتلة اجتماعية واقتصادية تمثل اليهود.

كان هؤلاء اليهود جزءًا من سمات المجتمع ودمجوا فيه. لقد عملوا في التجارة والاقتصاد والخدمة المدنية وكانوا متعلمين تعليمًا عاليًا ".

وأضاف أن هذه المجموعة من اليهود واجهت ضغوطًا كبيرة، خاصة في عهد الرئيس السابق جعفر النميري من 1969-1985.

وأوضح، في إطار دولة مدنية جديدة وعلى ضوء هذه الثورة المجيدة التي أكدت أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، لقد دعوت جميع السودانيين في الخارج، بمن فيهم اليهود، الذين يحملون جنسية هذا البلد، إلى العودة إلى أعيش في السودان.

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه لا يمكن وصف المسيحيين في السودان كأقلية.

وقال: "إنهم سودانيون ودينهم سماوي بقيمه ومعتقداته".

وقال مفرح أن المسيحيين واجهوا الاضطهاد والممارسات السيئة للغاية خلال النظام السابق، مضيفًا أن الممتلكات التي سرقت من المسيحيين السودانيين خلال تلك الحقبة ستعاد إلى شعبها من خلال القضاء.

وخلص إلى أن المسيحيين وجميع أتباع الديانات والأديان الأخرى يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم.



