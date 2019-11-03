جمهور أولمبيك آسفي: “الترجي فريق صعب لكننا نطمح إلى الفوز عليه”- فيديو

شدد جمهور فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم على صعوبة المواجهة، التي ستجمع فريقه، اليوم الأحد، بالترجي التونسي، لحساب ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأجمعت الجماهير المسفيوية في تصريحات لـ”اليوم24″، على قوة الفريق التونسي، الذي يمتلك خبرة كبيرة في مثل هذه المباريات.
وقال أحد مناصري الأولمبيك: “الترجي فريق كبير، وصعب، لكننا نطمح إلى الفوز عليه والعودة بالتأهل من تونس إلى ربع نهائي البطولة العربية”.
وفي السياق نفسه تحدث عاشق آخر للقرش المسفيوي: “المباراة ستكون صعبة بالنظر إلى قوة الخصم، إلا أن ثقتنا كبيرة في اللاعبين من أجل تحقيق الانتصار”.
ورحب الجمهور المسفيوي بنظيره، فريق الترجي، مؤكدا ضرورة أن تسود الروح الرياضية على مباراتي الذهاب، والإياب.
يذكر أن اللقاء سيحتضنه ملعب المسيرة، بداية من الساعة السابعة مساء، على أن تُجرى مواجهة الإياب في 23 من نونبر الجاري، بملعب رادس، في العاصمة التونسية، تونس.
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