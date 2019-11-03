هل ينتقل زياش إلى أحد أندية كبار أوربا بعد عرض شقته للبيع؟.. شاهد فخامتها – فيديو

أقدم اللاعب حكيم زياش، المحترف في فريق “أجاكس أمستردام” الهولندي، أخيرا، على عرض شقته الفاخرة للبيع مقابل 2,7 مليون أرو، وهي الشقة، التي سبق، أن اقتناها في عام 2016، بعد قدومه من نادي “تفينتي” الهولندي.
وعرض موقع متخصص في بيع العقارات في هولندا، شقة زياش الفاخرة، الموجودة في حي الأعمال في العاصمة الهولندية، للبيع بقيمة تصل إلى حوالي 3 مليار سنتيم مغربي.
واقتنى زياش الشقة بمبلغ 1.8 مليون أرو، لكنه أعاد تهيئتها، ما جعله يزيد في سعرها عند رغبته في بيعها.
وخلقت خطوة نجم أياكس جدلا كبيرا في صفوف جماهير الفريق، التي رجحت أنه ينوي مغادرة النادي الهولندي، الذي انضم إليه عام 2016، واستطاع البروز معه بمستوى مميز.
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