يستقبل الترجي التونسي.. أ.آسفي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة

يواجه فريق أولمبيك آسفي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب المسيرة، ضيفه الترجي التونسي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيكون الفريق المسفيوي مطالبا بتحقيق نتيجة الفوز، التي من شأنها أن تجعله يناقش مباراة الإياب بأريحية نسبية، وذلك على الرغم من صعوبة المنافس، المتمرس على خوض مباريات بهذا الشكل.

ممثل كرة القدم الوطنية الثالث في البطولة إلى جانب الرجاء والوداد، سيكون مدعوما من طرف جماهيره الوفية، خصوصا فصيل “أولتراس شارك”، الذي علق مقاطعته لمباريات الفريق بدءا من المواجهة، التي جمعت ناديه بالرجاء الأحد الماضي، في خامس دورات البطولة الاحترافية.

محمد الگيسر، مدرب القرش المسفيوي، الذي أكد أنه سيستغل الضغط الجماهيري لكسب المباراة، مطالب بالبحث عن النجاعة الهجومية للاعبيه المطالبين بدورهم باستغلال أنصاف الفرص لتحويلها إلى أهداف.

يذكر أن أولمبيك آسفي تأهل إلى هذا الدور بعد تجاوزه الرفاع البحريني، إذ تعادل معه في المغرب بهدف في كل شبكة، قبل أن يهزمه إيابا بالبحرين بهدف نظيف، أما الترجي فضمن عبوره بتخطيه النجمة اللبناني، بالفوز عليه بثلاثة أهداف لواحد في مجموع المباراتين.