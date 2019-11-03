الجش: اشتباه بحرق متعمد لمكتب حسابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في مبنى مكون من طابقين في بلدة الجش في منطقة الجليل الأعلى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية فجر اليوم، الأحد.

وعلم أن ألسنة النار التهمت مكتب مدقق حسابات في الطابق الأول، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة في محتويات المكتب.

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وعملت طواقم من الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها، بالإضافة إلى إخراج الدخان الكثيف من المكان.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بما في ذلك شبهة إضرام النار بشكل متعمد.