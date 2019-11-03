القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في مبنى مكون من طابقين في بلدة الجش في منطقة الجليل الأعلى، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية فجر اليوم، الأحد.
وعلم أن ألسنة النار التهمت مكتب مدقق حسابات في الطابق الأول، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة في محتويات المكتب.
وعملت طواقم من الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها، بالإضافة إلى إخراج الدخان الكثيف من المكان.
هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بما في ذلك شبهة إضرام النار بشكل متعمد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجش: اشتباه بحرق متعمد لمكتب حسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.