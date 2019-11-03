تقارير تكشف مدة غياب سواريز عن برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت تقارير صحفية، عن المدة المبدئية التي سيغيبها نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، بسبب الإصابة التي لحقت به.

وكان سواريز غادر مباراة فريقه أمام ليفانتي، أمس السبت، بعد 40 دقيقة والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1-3 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليغا.

وأعلن برشلونة أن سواريز يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، وأن موعد عودته يعتمد على مدى تعافيه من الإصابة.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة الغياب المبدئية لسواريز ستكون عن مباراتي سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وسيلتا فيغو في الليغا.

كما أن سواريز لن يتواجد مع منتخب أوروغواي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة خلال الشهر الجاري.

يُذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.