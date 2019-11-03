كومان يعلق على إمكانية تدريب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، إنه مستمر في منصبه حتى الانتهاء من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
وأثيرت الكثير من التكهنات حول إمكانية تولي كومان تدريب برشلونة، بعدما أفصح المدير الرياضي للاتحاد الهولندي نيكو يان هوجما عن وجود بند في عقده، يسمح له بفسخه حال تلقيه لعرض من البارسا مقابل شرط جزائي مُحدد.
وذكر كومان، خلال تصريحاته لقناة "فوكس سبورتس" الهولندية "بند في عقدي يخص برشلونة؟ من المؤسف الكشف عن ذلك من قبل نيكو يان، لكنني لم أعد أشعر بالغضب، وتحدثنا سويًا".
وأضاف "الأمر يتعلق فقط ببرشلونة، وذلك عقب نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولن أرحل الآن وذلك أمر مؤكد بنسبة 100%".
وتابع "بعد البطولة الأوروبية ستكون هناك لحظة تقييم، ومن يدري ربما يخرج الاتحاد الهولندي ويقول إننا قدمنا أداءً سيئًا في البطولة، لكن لدي الفرصة للمغادرة إلى ناد واحد فقط".
واختتم "أستطيع أن أقول إنني لن أترك منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي لأي شخص آخر في الوقت الحالي".
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