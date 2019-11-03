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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تكافئ قطر على دعم العدوان على سوريا بـ"الشكر" والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
صورة من اللقاء
كافئت تركيا حليفتها قطر على دعمها العدوان الأخير على شمال شرق سوريا فيما عرف بعملية "نبع السلام" بالشكر، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية .
وقالت الوكالة التركية أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التقى اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
وفي تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“، قال الوزير التركي، ”خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، بلغنا لسموه تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام.“
وفي وقت سابق اليوم الأحد، التقى تشاويش أوغلو، بنظيره القطري محمد آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، ويشارك تشاويش أوغلو، في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.
وكانت قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت دعمها للعدوان التركي على الأراضي السورية تحت مزاعم تأمين الحدود من الإرهابيين، في حين كان الهدف من العملية إستهداف الأكراد .
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