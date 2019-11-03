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شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في شمال الضالع والان مع التفاصيل
الأحد 3 نوفمبر 2019
أسقطت القوات المشتركة في مدينة مريس شمال الضالع، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وقال الإعلامي، مرزوق الصيادي، أن الطائرة تم إسقاطها من قبل أفراد الحزام الامني القطاع الخامس والمقاومة .. مشيراً إلى أن الطائرة كانت تقوم بتصوير مواقع القوات المشتركة .
وأضاف أن القوات المرابطة بجبهة مريس تمكنت من رصد الطائرة وإستهدافها وإسقاطها .. منوهاً بيقظة أفراد الحزام الأمني في القطاع الخامس .
وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية محاولات التجسس على مواقع القوات المشتركة في محافظة الضالع قبل شن أي هجوم لإستعادة المواقع التي تم تحريرها من مسلحيهم .
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