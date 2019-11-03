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الجعدي : القضية الجنوبية تُناقش على طاولات صانعي القرار الدولي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 نوفمبر 2019

الانتقالي

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، أن القضية الجنوبية أصبحت تناقش على طاولات صانعي القرار الدولي وتتصدر عناوين وسائل الإعلام العالمية .

 

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جاء ذلك في تغريدة له بتويتر، رصدها اليمن العربي، قال فيها "كانت قضيتنا الجنوبية مغيبة عن الإعلام فأصبحت اليوم تتصدر عناوين أخبار قنوات ومواقع وصحف عالمية ، وكانت مغيبة سياسيا فأصبحت اليوم تناقش على طاولات صانعي القرار الدولي" .

 

وأضاف الجعدي، "وعلى الذين حاربوها أو أولئك الذين ظلوا مترزقين باسمها وساعدوا في تغييبها ان يستوعبوا هذه النجاحات" .

 

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