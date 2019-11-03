تويتر تغلق حسابات تابعة لحركة حماس

الأحد 3 نوفمبر 2019

توتير

أغلق موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حسابات تابعة لحركة حماس الفلسطينية، وذلك بعد يوم واحد من إغلاق حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني .



ويأتي إغلاق هذه الحسابات تنفيذاً لسياستها القائمة على مبدأ "لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف"، بحسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها.

وجاء إغلاق حسابات حركة حماس الفلسطينية، وذلك نتيجة مخالفات لقواعد وشروط تويتر .

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من جهته، علّق متحدث باسم تويتر على الأمر بالقول إنه "لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا"، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

كما طال هذا الحظر حساب قناة المنار الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وشمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج، وعند محاولة الدخول لحساب قناة المنار في تويتر يظهر أن "الحساب معلّق".

يذكر أن عددا من النواب الأميركيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997. ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.