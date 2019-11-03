البحرين تدين هجوم مالي الإرهابي وتؤكد رفضها التام للعنف

أدانت البحرين، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمالي مالي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، موقف المنامة الراسخ والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.



ولفتت إلى تضامن البحرين مع مالي فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل استتباب أمنها واستقرارها.

كما أعربت عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة وشعب مالي وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.

كانت الإمارات قد أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شرق مالي، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، واصفة الحادث بأنه "جريمة نكراء".

Advertisements

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا في شمال شرق مالي وأسفرا عن مقتل جندي فرنسي و54 فردا من الجيش المالي.





يذكر أن الرئاسة الفرنسية أكدت مقتل جندي خلال عملية، صباح السبت، في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة.

ويعد الهجوم من بين الهجمات الأكثر دموية منذ اجتاح الإرهابيين شمال البلاد في 2012، وأثار تساؤلات حول قدرة التحرك لدى الجيش المالي في تلك المنطقة الواقعة على حدود دول عدة، خصوصا النيجر وبوركينا فاسو، حيث تقع أيضا هجمات ينفذها إرهابيون.

يأتي الهجوم الذي استهدف أحد أهم معسكرات الجيش في المنطقة بعد شهر من اعتداءين إرهابيين في بولكيسي في 30 سبتمبر/أيلول وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وقُتل وقتذاك 40 جنديا في الهجومين، حسب حصيلة أعلنها مسؤول في وزارة الدفاع المالية، لكن مصادر عدة ذكرت أن حصيلة القتلى في الهجومين أكبر من ذلك.