الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي وتعده "جريمة نكراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شرق مالي، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، واصفة الحادث بأنه "جريمة نكراء".
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، استنكار الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وجدد البيان موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هجومين استهدفا شمال شرق مالي وأسفرا عن مقتل جندي فرنسي و54 فردا من الجيش المالي.
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