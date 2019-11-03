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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأربعاء القادم .. إجتماع ثلاثي في واشنطن بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تحتضن العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء القادم، اجتماعاً ثلاثياً بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بحضور ممثل عن البنك الدولي لبحث مفاوضات سد النهضة.
وتوجه سامح شكري وزير الخارجية المصري صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في الاجتماع.
وأعلنت إثيوبيا قبولها بالوساطة الأميركية لحل أزمة مفاوضات السد، حيث أعلن نيبيات جيتاشيو الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للنقاش حول السد.
يذكر أن مصر كانت قد أعلنت قبل أسابيع وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود بسبب وجود خلافات حول قواعد الملء والتشغيل للسد.
وترغب مصر في ملء السد خلال 7 سنوات لضمان عدم تضررها ونقصان حصتها المائية، خاصة في مواسم الجفاف، بينما تصر إثيوبيا على أن يكون الملء خلال 3 سنوات.
وفي قمة سوتشي بروسيا التي انعقدت قبل أيام اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على إعادة التفاوض مجدداً بين الجانبين لحل الخلافات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.
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