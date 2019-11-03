شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: الفساد متجذر منذ عشرات السنين ولن يضمحل بسهولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن «الساحات كثيرة ويجب أن لا تكون هناك ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد أخرى، لأن الفساد لا يضمحل بسهولة لأنه متجذر بالأرض منذ عشرات السنين ولن يضمحل إلا بعد جهود كبيرة».

وقال في كلمة القاها اليوم (الأحد) أمام الحشود على طريق القصر الجمهوري: «رسمنا خريطة طريق من 3 نقاط: الفساد، الاقتصاد، والدولة المدنية، والثلاثة ليس من السهل تحقيقها، ولذلك نريد ساحة تتألف منكم ومن المتظاهرين كي تدافعوا عن حقوقكم وكثر يعرقلون لذلك نريد جهداً كبيراً ونريدكم أن تتفقوا مع الفريق الكبير وتجاهدوا مع بعض».

وختم بالقول: «أقول لكم أنا معكم من خلالكم أرى شعب لبنان كله، وأقول لكم إني أحبكم كلكم يعني كلكم».