شكرا لقرائتكم رئيس أرامكو للعربية: نتوقع إقبالا كبيرا من الصناديق السيادية على الاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إقبالاً كثيفاً من الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الاكتتاب.

وكشف الرميان عن نسب استثمار صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة، موضحاً أن "حجم صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 300 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بحجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار في 2030 بحسب رؤية المملكة".

كما كشف عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تستهدف جعل استثمارات الصندوق مناصفة بين الاستثمارات المحلية في السعودية، والاستثمارات الدولية للصندوق في مختلف مناطق العالم.

وأكد أن هذه الاستراتيجية "لا تعني أبداً تقليل استثمارات الصندوق المحلية في الوقت الحاضر، بل تعني أن الأموال الجديدة، ستوزع في المستقبل بين استثمارات محلية ودولية مناصفة".

وأوضح أن توزيع أصول صندوق الاستثمارات العامة في الوقت الحالي يبلغ 80% في أصول محلية في السعودية، "ولن نقلل من استثماراتنا المحلية في المملكة، لكن الأموال الجديدة ستكون مناصفة".

ووصف استراتيجيات الاستثمار في المملكة وفي مختلف أنحاء العالم، بأنها "ليست محفورة في الصخر" وخضعت منذ عام 2015 حتى عامنا الحالي لعدة تعديلات وفي كل سنة، استجابة لأوضاع الأسواق ومختلف الظروف.

وقال الرميان : "في كل سنة نقوم بمراجعة وتقييم استراتيجياتنا، ونرى إن كانت تلك الاستراتيجية ماضية في طريقها فنكمل فيها أو نعدل عليها، وستخضع في السنوات المقبلة للتقييم حتى نكون مدراء حريصون على أداء مهامنا في هذا المجال".

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وقال الرميان إنه "لن يكون لدينا أي مانع أمام أي استثمار من أي مكان في العالم، في أرامكو، فنحن فتحنا الاستثمار في سوق الأسهم المالية السعودية، أمام العالم بأكمله، ونتوقع أن يأتينا مستثمرون من كل أنحاء العالم".

وأكد أن شركة أرامكو السعودية، تعد من أفضل الشركات في قطاعها من كل النواحي، "فمثلاً حققت الشركة عوائد لأول تسعة أشهر 244 مليار دولار، كما بلغت الأرباح 68 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 59 مليار دولار".

وقال الرميان إن مثل هذه الأرقام والأرباح العالية، "ليست موجودة في أي شركة أخرى، وأتوقع أن تأتي الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسين والمستثمرين من الأفراد في السعودية، وسيكون متوقع تمثيل كل فئات المستثمرين، في اكتتاب أرامكو".

وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة لشركة أرامكو 268.5 مليار برميل، منها 263.1 مليار برميل في منطقة امتياز أرامكو كما بنهاية عام 2017 ونحو 5.4 مليار برميل في المنطقة المقسمة المملوكة للسعودية والكويت.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، في المؤتمر الصحافي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية، موضحاً أنه "سيجري خلال عشرة أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو، وبعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول".