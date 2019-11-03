مسؤول إسرائيلي يعلن عن تقدم في صفقة الأسرى مع "حماس"

أعلن منسق الأسرى والمفقودين الاسرائيلي يرون بلوم عن "تطورات جديدة في المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى"، مؤكداً ان "الفجوات كبيرة جدا".

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