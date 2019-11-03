تيلرسون يحذر من الوضع السياسي الراهن في أميركا

دعا وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، الديمقراطيين والجمهوريين إلى "توحيد صفوفهم على خلفية الأزمة السياسية الحالية في البلاد في ظل تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس دونالد ترامب"، معرباً عن قلقه "إزاء الوضع السياسي الحالي في البلاد".
وحذر من أن "ما تمر به اليوم الولايات المتحدة يشبه بكثير ما كان عليه الوضع إبان الحرب الأهلية الأميركية"، مشددا على أن "هذا الوضع يحتاج إلى البحث العميق داخل المجتمع المدني"، مبدياً عن أمله في "أن تساعد الفنون الشعب الأميركي بإعادة التواصل مع دولته وتذكّره بالقيمة البالغة لهذه الجمهورية".
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