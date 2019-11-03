تيلرسون يحذر من الوضع السياسي الراهن في أميركا

دعا وزير الخارجية الأميركي السابق ​ريكس تيلرسون​، الديمقراطيين والجمهوريين إلى "توحيد صفوفهم على خلفية ​الأزمة​ السياسية الحالية في البلاد في ظل تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس ​دونالد ترامب​"، معرباً عن قلقه "إزاء الوضع السياسي الحالي في البلاد".

وحذر من أن "ما تمر به اليوم ​الولايات المتحدة​ يشبه بكثير ما كان عليه الوضع إبان الحرب الأهلية الأميركية"، مشددا على أن "هذا الوضع يحتاج إلى البحث العميق داخل ​المجتمع المدني​"، مبدياً عن أمله في "أن تساعد الفنون الشعب الأميركي بإعادة التواصل مع دولته وتذكّره بالقيمة البالغة لهذه ​الجمهورية​".