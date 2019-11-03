أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كان مخطئا تماما بسبب ادعائه بأن صفقة خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ الحالية ستعرقل قدرة ​المملكة المتحدة​ على إبرام صفقة تجارة حرة مع ​أميركا​".

وكان ترامب أكد لزعيم حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ​نايجل فاراج​ خلال مقابلة إذاعية يوم الخميس "أننا نريد أن نتاجر مع المملكة المتحدة، وأنهم يريدون التجارة معنا"، لافتاً الى أنه "لأكون صادقا معك، هذه الصفقة، في إطار جوانب معينة من الصفقة لا يمكنك القيام بذلك، لا يمكنك التجارة. لا يمكننا عقد صفقة تجارية مع المملكة المتحدة."

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كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: ترامب مخطئ تماما بظنه عرقلة بريكست لإبرام صفقة تجارية مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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