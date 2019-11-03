جاويش أوغلو: تخفيف معاناة الصومال واجب على الأمة الإسلامية

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "تخفيف معاناة ​الصومال​يين، واجب على الأمة الإسلامية، قبل أن يكون مسؤولية منوطة على عاتق ​العالم​ بأسره"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "عدم التزام الصمت حيال معاناة الشعب الصومالي".

ولفت إلى أنه "علينا التخلي عن خلافاتنا، وتبني موقف موحد من أجل إحلال ​السلام​ والرخاء في الصومال، وعلينا أيضا السعي لخلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الصومال"، مشيراً إلى "إننا نعمل مع إخوتنا الصوماليين من أجل نمو بلادهم، وقدمنا ​مساعدات​ إنسانية وتنموية بمقدار يتجاوز مليار ​دولار​".