جاويش أوغلو: تخفيف معاناة الصومال واجب على الأمة الإسلامية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "تخفيف معاناة الصوماليين، واجب على الأمة الإسلامية، قبل أن يكون مسؤولية منوطة على عاتق العالم بأسره"، داعياً المجتمع الدولي إلى "عدم التزام الصمت حيال معاناة الشعب الصومالي".
ولفت إلى أنه "علينا التخلي عن خلافاتنا، وتبني موقف موحد من أجل إحلال السلام والرخاء في الصومال، وعلينا أيضا السعي لخلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الصومال"، مشيراً إلى "إننا نعمل مع إخوتنا الصوماليين من أجل نمو بلادهم، وقدمنا مساعدات إنسانية وتنموية بمقدار يتجاوز مليار دولار".
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