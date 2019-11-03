رئيس مجلس إدارة "أرامكو": لا خطط حالية لطرح أسهم في بورصة أجنبية

أعلن رئيس مجلس إدارة "​أرامكو​ ​السعودية​" ياسر الرميان، في مؤتمر صحافي، أنّ "لا خطط حالية لطرح أسهم في بورصة عالميّة، بعد تأكيد المجموعة نيّتها بيع أسهم في السوق المحلية فقط.

وأوضح أنّ "بالنسبة للاكتتاب الدولي، سنعلكم بذلك في الوقت المناسب. حاليًّا، الاكتتاب في السوق المحلية "تداول" فقط".

وكانت قد أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية "الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".