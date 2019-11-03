أبو الغيط يحذر العرب من شح المياه

أعلن الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، أن "المنطقة العربية هي الأكثر معاناة في العالم من نقص ​المياه​"، مذكرا أن "80% من مصادر المياه العربية تقع خارج ​العالم العربي​"، مشيراً إلى انه "تعاني الدول في المشرق العربي من هيمنة تركية على مصادر المياه.. كما يعاني ​الفلسطينيون​ من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة وأخيرا، فإن مصر تواجه تهديدا خطيرا لحصتها من ماء النيل بسبب مشروع ​سد النهضة​ الذي تقوم ​إثيوبيا​ ببنائه على ​النيل الأزرق​ علماً بأن مصر التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون، قد دخلت بالفعل مرحلة ​الفقر​ المائي منذ سنوات".

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