الخزعلي: الموساد الاسرائيلي في السليمانية واحدى الرئاسات وراء احداث العراق

اتهم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ ​قيس الخزعلي​، المسؤولين ​العراق​يين بـ"الوقوف وراء التطورات التي يشهدها العراق حاليا"، مؤكدا ان "​الموساد​ الاسرائيلي يمتلك محطة في محافظة السليمانية باقليم ​كردستان العراق​"، لافتاً إلى ان "أكثر من 95 الى 99% من المتظاهرين هم لا يرتبطون بأجندة او حزب".

واعتبر الخزعلي أن "تشكيل مفوضية ​انتخابات​ مستقلة في ظل نظام حزبي برلماني كذبة لن يصدقها أحد".