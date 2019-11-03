الخزعلي: الموساد الاسرائيلي في السليمانية واحدى الرئاسات وراء احداث العراق

اتهم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، المسؤولين العراقيين بـ"الوقوف وراء التطورات التي يشهدها العراق حاليا"، مؤكدا ان "الموساد الاسرائيلي يمتلك محطة في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق"، لافتاً إلى ان "أكثر من 95 الى 99% من المتظاهرين هم لا يرتبطون بأجندة او حزب".
واعتبر الخزعلي أن "تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة في ظل نظام حزبي برلماني كذبة لن يصدقها أحد".
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