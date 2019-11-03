خامنئي: أميركا تمارس الحظر والتهديد وهي اليوم أضعف مما كانت عليه عام 1964

أكّد قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، خلال استقبال الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات الإيرانية في حسينية الإمام الخميني، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية منذ تشرين الثاني عام 1964 حتّى تشرين الثاني هذا العام لم تتغيّر. أميركا هي ذاتها، ذات الوحشيّة والديكتاتوريّة، وهي اليوم باتت أضعف ممّا كانت عليه عام 1964، ولكن أصبحت أكثر وحشيّة ووقاحة".
ونوّه إلى أنّ "أميركا ناصبت العداء للشعب الإيراني على الدوام، حتّى أثناء نظام الطاغوت قبل الثورة أسقطت حكومة وطنيّة في عام 1953. بالتأكيد انّ تلك الحكومة كانت مقصّرة بأنّها وثقت بأميركا، وبعد الثورة لا زالت أميركا تمارس الحظر والتهديد ووضع العراقيل"، موضحًا أنّ "البعض يحرّف التاريخ عندما يقول إنّ "بدء الخلافات كان منذ اقتحام وكر التجسس الأميركي" فهذا تحريف للتاريخ. الخلاف بين الشعب الإيراني والإدارة الأميركية كان منذ عام 1953 وقبل ذلك عندما جعلت الشعب الإيراني يتبع نظامًا فاسدًا".
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