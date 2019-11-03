مسؤول ايراني: الجيش مستعد لمواجهة جميع التهديدات المحتملة

أكد القائد العام للجيش الايراني ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​ ان "قوات الجيش على استعداد تام لمواجهة جميع التهديدات المحتملة التي تحدق بالبلاد"، مشيراً إلى ان "أحد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في القوة البرية للجيش هو تدريب وحدات متعددة المهارات ومتعددة الأغراض".

ولفت إلى انه "بدأ هذا التدريب منذ فترة ، واليوم رأينا أجزاء من هذا الاتجاه التصاعدي في الحفل الختامي لدورات تدريب ​القوات​ الخاصة والرد السريع"، موضحاً أنه "في دورات القوات الخاصة ووحدات الرد السريع ، يتم تدريب المقاتلين على أداء مهامهم في جميع الظروف الجوية وفي أي موقع جغرافي وضد أي تهديد خاص"، مضيفا "تتمثل المهام في تحديد التهديدات وتخطيط وقيادة العمليات وتنفيذها في مناطق مختلفة".

وشدد على "ضرورة أن تكون القوات الخاصة ووحدات الرد السريع قادرة على العمل مع مختلف المنظومات بافضل شكل ممكن"، مشيراً إلى "الهياكل والمنظمات والمهارات والتدريب والتخصصات وطريقة اداء القوة البرية للجيش قد تغيرت، وأن القوة مستعدة تمامًا للتهديدات المقبلة"، مضيفا "اننا نشهد وضعًا جيدًا للغاية فيما يتعلق بالاستعداد في القوة البرية للجيش ، حيث ان معظم القوة تصون الحدود الشرقية والغربية والجنوبية الغربية للبلاد".